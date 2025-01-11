特朗普“封口費”案判決緣何“高舉輕放”？

中評社北京1月11日電／紐約州最高法院法官胡安·梅爾尚10日就美國候任總統特朗普所涉“封口費”案作出判決，宣佈特朗普為重罪犯，但予以無條件釋放。



新華社報導，梅爾尚乃至曼哈頓地區檢察官為何在此案中高高舉起“重罪”大棒之後卻選擇以“無條件釋放”的方式輕輕放下？特朗普有何反應？這一判決對即將就任的特朗普會帶來多少影響？



緣何無條件釋放



曼哈頓地區檢方在2023年3月對特朗普提起刑事訴訟後，紐約州最高法院一個陪審團在2024年5月底裁定，特朗普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付13萬美元“封口費”一事，偽造商業記錄，違反紐約州相關法律，所涉34項刑事指控成立。但由於特朗普參加2024年總統競選並成功當選，法院遲遲無法宣判。



特朗普作為當選總統應該享有怎樣的豁免權影響著此案的判決。特朗普方面援引最高法院在2024年7月的總統豁免權裁決主張應該撤銷有罪裁決和這一案件。



梅爾尚在2024年12月16日作出決定，陪審團在“封口費”案中對特朗普所作的有罪裁定依然有效，並拒絕撤銷這一裁定。曼哈頓地區檢察官針對的是特朗普的個人行為，不是其作為總統的官方行為，因此他不應享有豁免保護。

