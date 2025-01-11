推動糧油作物大面積單產提升　端牢中國飯碗

中評社北京1月11日電／據人民網報導，2024年，“遼寧阜新市大豆實測單產突破每畝340.54公斤”“內蒙古通遼市玉米單產提升萬畝示範田平均畝產達到1247.22公斤”“河南濮陽市糧食每畝單產472.82公斤，同比增長2.24%”……沃野千里，捷報頻傳。



去年，全國糧食總產量達14130億斤，比上年增加221.8億斤，增長1.6%，首次邁上1.4萬億斤新台階。前不久召開的中央農村工作會議提出，“深入推進糧油作物大面積單產提升行動”。近年來，各地各級農業部門持續推動糧油作物大面積單產提升，端穩端牢了中國飯碗。



中國農科院作物科學研究所黨委書記劉錄祥表示，受耕地和水資源約束，依靠擴大播種面積增加糧食產量的上升空間有限，產能提升的主要途徑還是要依靠農業科技進步提高單產。



糧油作物大面積單產提升潛力大，是我們促進糧食和重要農產品穩定安全供給的底氣所在。農業農村部種植業管理司相關負責人介紹，瞄准單產這一關鍵變量，將持續集成一批綠色高產高效技術模式、推廣一批增產增效關鍵技術、挖掘一批大面積整建制高產典型，全環節、全過程挖掘糧油單產潛力，加快形成“多技術集成、大面積普及”均衡增產的格局。



近日，農業農村部召開常務會議，審議並原則通過《2025年全國糧油作物大面積單產提升實施方案》。



會議強調，要聚焦玉米、水稻、小麥、大豆、油菜5大重點作物，分品種明確技術路徑，突出良田良種良機良法融合，高質量建設高標準農田，強化農田溝渠修復整治，加快高油高產大豆、耐密宜機收玉米等突破性新品種選育，加大優良品種推廣應用力度，推進精量播種機等高性能農機裝備配套升級，強化水肥一體化等關鍵技術示範推廣，讓大面積單產提升技術真正落到田間地塊。



要充分發揮新型農業經營主體的帶動作用，積極開展增產技術示範，引領和服務小農戶提高糧食單產水平。



要突出綠色高效，堅持數量品質一起抓，推進投入品減量化，促進可持續發展。