俄稱對烏多個目標實施集群打擊

中評社北京1月11日電／央視新聞報導，俄羅斯國防部10日通報稱，過去一周，俄軍利用高精度武器和無人機對烏克蘭軍用機場和武器彈藥庫等設施進行了28次集群打擊。



同一天，烏克蘭方面稱，烏軍當天打擊了俄羅斯羅斯托夫州一無人機機庫。



俄羅斯國防部10日通報稱，1月4日至10日，俄羅斯聯邦武裝力量用高精度武器和攻擊無人機進行了28次集群打擊，摧毀烏軍用機場基礎設施、彈藥庫、攻擊無人機組裝車間和儲存地以及烏克蘭部隊和外國雇傭兵臨時駐扎點；控制了包括庫拉霍沃在內的三個定居點。俄軍防空系統攔截了8枚美制陸軍戰術導彈系統導彈，41枚“海馬斯”火箭彈，擊落689架無人機，擊落1架米格－29戰鬥機。



通報還稱，在庫爾斯克州邊境地區，烏軍過去一天損失超280人，多件裝備被摧毀。



烏克蘭武裝部隊總參謀部10日發布戰報稱，截至當天下午，前線地區發生166次戰鬥。在庫爾斯克地區，烏軍擊退了俄軍10次進攻。此外，烏軍當天對頓涅茨克地區俄某軍團指揮所發動了高精度打擊。



另據烏克蘭國家通訊社10日報導，當天凌晨，烏克蘭國家安全局聯合烏海軍對俄西南部鄰近烏克蘭的羅斯托夫州一無人機機庫發動打擊。被襲擊的倉庫因存放有彈藥而發生爆炸。



烏克蘭國家通訊社還報導說，烏軍10日凌晨對俄羅斯羅斯托夫州和列寧格勒州的工業設施發動無人機打擊，俄方兩家工業企業起火。