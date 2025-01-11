服務民生　養老金融讓“銀發一族”老有所養

中評社北京1月11日電／據人民網報導，初冬時節，在江蘇省南通市崇川區一家養老院的活動室裡，滿頭銀絲的張奶奶輕撫古箏，一曲《茉莉花》宛轉悠揚，贏得周圍老人的一片贊嘆。“房間清掃、送餐上門、醫療保障……入住養老公寓後，我們老年人的晚年生活很精彩。”張奶奶說。



“近幾年，老百姓對養老服務的剛性需求不斷增長，尤其是失能失智老人長期照護的需求，推動養老公寓設施進行更多適老化改造。”該養老公寓所屬集團負責人表示，“非常感謝當地銀行機構提供的3000普惠養老專項再貸款，讓我們營運資金有了保障，也為我們做好養老服務增添了底氣。”



近年來，在一系列政策支持下，養老服務網絡建設取得長足進展。民政部數據顯示，截至目前，全國各類養老機構和設施達40.4萬個，養老機構護理型床位占比提升到了62.2%。《2024年第三季度中國貨幣政策執行報告》顯示，截至2024年9月末，普惠養老專項再貸款工具餘額21億元，累計支持金融機構發放優惠貸款30億元，較上季度增長13%，惠及普惠養老服務機構87家、老年產品製造企業4家。



在肯定成績的同時，當前，養老服務基礎設施及養老服務機構在建設和運營過程中，仍面臨著資金不足，融資相對較難等問題，對銀行信貸模式提出了新要求。



“這其中既有養老服務小微企業本身投資期限長、盈利水平不佳，缺少合規足值抵質押物問題，也有針對養老服務基礎設施建設金融創新不夠的因素。”郵儲銀行研究員婁飛鵬在接受人民網記者採訪時說。



日前發布的《關於深化養老服務改革發展的意見》（以下簡稱《意見》）明確，到2029年，養老服務網絡基本建成，服務能力和水平顯著增強，擴容提質增效取得明顯進展，基本養老服務供給不斷優化。



在大力發展養老金融方面，《意見》明確，通過地方政府專項債券等資金渠道，支持符合條件的養老服務基礎設施建設，積極滿足養老服務機構信貸融資需求。加大政府性融資擔保、再擔保機構對養老服務小微企業貸款擔保支持力度。