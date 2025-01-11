香港工展會帶動灣區消費熱潮

參展商介紹推出的福袋產品。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月11日電／據人民網報導，招牌“1港元福袋”、創新玩具展示、精彩節目演出……近日，由香港中華廠商聯合會（以下簡稱“廠商會”）主辦的第58屆工展會在香港維多利亞公園舉辦。活動吸引420家參展商參與，邀請市民與遊客共赴這場購物嘉年華。



廠商會會長盧金榮表示，為期24天的工展會人貨暢旺，共吸引130萬人次入場參觀購物，創下10億元（港元，下同）的銷售總額。工展會還吸引大批內地遊客到場消費，進一步帶動大灣區消費熱潮。



物美價優實惠多



本屆工展會以“廠商會輝煌90載·璀璨耀工展”為主題，設有11個主題展區，共逾900個戶外攤位，涵蓋食品飲料、電子科技、服飾精品、生活家居等類別的產品，為顧客提供豐富多元的購物體驗。



作為香港一年一度的“年貨節”，工展會吸引大批消費者到場。現場人頭攢動，商戶叫賣聲此起彼伏，各類商品琳琅滿目。許多市民自帶購物車前來“掃貨”，消費熱情高漲。



盧金榮介紹，本屆工展會分階段推出了“開鑼狂賞周”“閉幕優惠大激賞”等優惠活動，搜羅500多款低至“1折”及“1元”的精選產品和限量福袋，向顧客送出總價值超400萬元的獎賞及禮品等。逾百家參展商還攜手推出“銀色消費優惠”，為持有長者卡入場的市民提供額外5%的優惠，並在展會期間舉辦“盆菜宴”招待老年顧客。



“我們帶來了枸杞原果、枸杞原漿、枸杞休閑食品等產自寧夏的枸杞產品。”寧夏枸杞企業百瑞源枸杞股份有限公司相關負責人吳鴻燕表示，公司首次來港參加工展會，各類枸杞產品深受香港消費者喜愛，幾次補貨都銷售一空。“我們希望借此機會，宣傳推介‘寧夏枸杞’區域公用品牌及豐富產品，讓香港市民在家門口就能品嘗來自寧夏的味道。”