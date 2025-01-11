洛杉磯山火已致至少11人死亡

中評社北京1月11日電／美國洛杉磯地方官員10日說，該地區持續山火已造成至少11人死亡，超過1.2萬棟建築物損毀。目前仍有多處山火蔓延，其中規模最大的伊頓和帕利塞茲兩處大火仍在東西兩側肆虐洛杉磯縣。



新華社報導，洛杉磯縣法醫辦公室10日發佈的數據顯示，死亡的11人中有6人死於伊頓大火，另有5人在帕利塞茲大火中遇難。



消防官員表示，伊頓大火的過火面積已超過57平方公里，損毀建築物7000多棟，目前約3%的面積已得到控制。帕利塞茲大火的過火面積已超過86平方公里，損毀建築物5300多棟，約8%的面積已得到控制，但目前仍在借助風力蔓延，導致周邊更多社區被強制撤離，包括洛杉磯最著名的博物館之一——蓋蒂中心。此外，洛杉磯地區近期的一系列文化體育活動也都已取消或者推遲。



洛杉磯警方在山火強制撤離區域實行了宵禁，以防止有人趁機劫掠。據報導，加州國民警衞隊的軍車和士兵也加入到巡邏和重要設施保護工作，已有至少20人因“趁火打劫”而被捕。



美國總統拜登在10日的白宮吹風會上說，已在阻止加利福尼亞州火勢蔓延方面取得一定進展，但仍有“很長的路要走”。雖然風力暫時減弱，但預計下周初之前山火蔓延仍將構成持續威脅。



拜登表示，這是加州歷史上“最嚴重”的一次山火，聯邦政府將繼續給予州政府和地方政府支持，以盡快撲滅山火。