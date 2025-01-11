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旅澳大熊猫“星秋”“怡兰”逐渐适应新家
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2025-01-11 17:33:50
旅澳大熊貓（圖源：新華社）
中評社北京1月11日電／据新华社报导，2024年12月抵达澳大利亚阿德莱德的中国大熊猫“星秋”“怡兰”正逐渐适应新家，将在1月晚些时候结束隔离，和公众见面。
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