多家中國車企亮相2025布魯塞爾車展

中評社北京1月11日電／據新華社報導，2025布魯塞爾車展10日在布魯塞爾會展中心開幕。比亞迪、上汽大通、紅旗、小鵬、奇瑞、零跑等十餘個中國品牌攜新車型、新技術參展，並就汽車行業電動化、智能化轉型等趨勢與業內人士展開交流。



首次參加車展的奇瑞汽車帶來了OMODA 5和JAECOO 7兩款車型。據奇瑞荷比盧公司負責人杜成軍介紹，儘管面臨諸多外部挑戰，但奇瑞發揮自身技術優勢，消化短期不利因素，在比利時布局已超一年，並在西班牙建立合資工廠，實現了品牌、效益雙豐收。



紅旗汽車則展出了其新能源子品牌首款車型EH7，以及純電動中大型SUV車型EHS7。小鵬汽車帶來了G6、G9和P7＋三款車型，其中小鵬汽車的概念車——旅航者X2飛行汽車成為展會一大亮點，吸引眾多關注。



本屆車展上，傳統內燃機車型、混合動力車型與純電動車型共同亮相，體現了行業在滿足環保要求和消費者多元化需求方面的努力。多個歐洲品牌也在車展上推出了價格親民的電動車型，以期通過降低電動汽車購買門檻吸引更多消費者。



布魯塞爾車展是歐洲大陸每年系列汽車展的首展，本屆車展將持續至19日。展會期間還將舉辦汽車試駕、技術研討會等多種活動，為觀眾提供全方位的體驗。