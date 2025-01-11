林哲玄：學校接受外展流感疫苗接種非常值得

中評社北京1月11日電／據文匯網報導，衛生防護中心日前公布拒絕安排到校接種流感疫苗的學校名單。醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，問題的焦點在於，現在香港已經踏入流感季節，每年流感死亡人數少則以10計，多則過百，且住院以小孩為主，死亡以長者為主。小孩與長者一般關係密切，小孩把病毒傳染給長者的現象十分普遍。



他表示，學校外展流感疫苗接種活動廣受家長歡迎，所需一至兩天，能大大提升小童和幼童的接種率，無論是為了兒童健康還是公共衛生都非常值得，也是小朋友可以身體力行的健康教育。