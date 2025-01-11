我國向《聯合國氣候變化框架公約》提交報告

中評社北京1月11日電／據新華社報導，生態環境部日前發布消息，為落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》相關決定要求，2024年12月31日，我國如期向公約秘書處提交《中華人民共和國氣候變化第一次雙年透明度報告》和《中華人民共和國氣候變化第四次兩年更新報告》。



兩份報告全面反映了我國應對氣候變化的相關政策行動及其進展和成效，展現了我國作為負責任大國在應對氣候變化全球治理中的積極貢獻。



本次提交的第一次雙年透明度報告和第四次兩年更新報告，內容包括國家溫室氣體清單，國家自主貢獻進展，減緩政策行動及其減排效果，氣候變化影響和適應，資金、技術和能力建設需求及獲得的支持等信息，以及香港特別行政區和澳門特別行政區應對氣候變化基本信息。



按照相關要求，本次編制國家溫室氣體清單全面參考2006年政府間氣候變化專門委員會（IPCC）國家溫室氣體清單編制指南，首次報告了我國2020—2021年國家溫室氣體清單，並對國家自主貢獻基年（2005年）以及歷次履約中已提交過的清單結果進行了回算。國家溫室氣體清單的透明性、準確性、完整性、一致性、可比性和時效性得到進一步提升。



報告全面闡述了我國2030年國家自主貢獻目標實施進展。2021年，我國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降超過50%；全國森林蓄積量比2005年新增64.93億立方米。截至2023年，我國非化石能源占能源消費總量的比重達17.9%。截至2024年10月，我國風電、太陽能發電總裝機容量約12.8億千瓦。各項目標實施進度符合預期，其中森林蓄積量和風電、太陽能發電總裝機容量已提前實現目標。



報告評估了氣候變化對我國自然生態系統和經濟社會系統的影響及相關損失損害，分享了我國適應氣候變化的政策和經驗。此外，報告還梳理了我國獲得的支持情況及到2030年應對氣候變化的資金、技術和能力建設需求。