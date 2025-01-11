中國婺劇為智利“歡樂春節”拉開序幕

中評社北京1月11日電／據新華社報導，當地時間10日晚，一場婺劇表演在智利首都聖地亞哥舉行的“2025聖地亞哥一千國際藝術節”上亮相，為智利“歡樂春節”活動拉開序幕。



當晚，大量婺劇名段登上聖地亞哥東方劇院的舞台。《三岔口》《扈家莊》《金猴鬧春》等憑借武戲引得台下連連喝彩，《梳妝》《抬花轎》等則輕鬆逗趣收穫陣陣笑聲，更有嗩呐獨奏《打棗》、民間藝術《九節龍》等傳統藝術表演，收穫現場觀眾掌聲不斷。



演出團組成員葉曉花從事婺劇表演已有20多年，當晚她在演出中獻上折子戲《天女散花》。最令她驚喜的是現場觀眾雖然不懂中文，卻“很看得懂戲”。她說：“智利觀眾很熱情，會給演員很多反饋。婺劇是我們中國的傳統藝術，將這些戲曲帶到智利是在傳播中國的傳統文化，這對我們來說意義重大。”



觀眾索菲婭·佩雷斯是一名社會學家，這是她第一次觀看中國傳統文化演出：“這太不可思議了，雖然中國與智利文化背景不同，但我們今晚笑得很開心。未來如果有機會，我還會去看其他中國文化演出。”



當晚的演出是浙江婺劇藝術研究院團組在智利的首場演出，也是智利2025年“歡樂春節”首場活動，為今年中智建交55周年慶祝活動創造良好氛圍。1月10日至16日，團組將在智利多家劇院舉行7場巡演，並將舉辦婺劇文化講座和露天表演，結束智利活動後還將赴巴巴多斯演出。



婺劇俗稱“金華戲”，是浙江省地方戲曲劇種之一。2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄。



“聖地亞哥一千國際藝術節”創辦於上世紀90年代初，如今已成為智利乃至拉美地區最重要的藝術節之一。近年來已有多個中國優秀藝術團組登上藝術節舞台，受到當地民眾好評。



