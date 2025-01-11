中評社北京1月11日電／據新華社報導，11日，在西藏日喀則市定日縣措果鄉塘仁村安置點，孩子們接力的呼聲此起彼伏。“扎西德勒”是藏語裡的吉祥話。陽光灑在帳篷間的空地上，也照進了正在與西藏星光社會工作服務中心社工次旦拉姆互動的孩子們心裡。



兒童是地震災害中最脆弱的群體之一，兒童心理健康是地震救援的重要一環。



24歲的次旦拉姆曾就讀於拉薩特殊教育學校的教育康復專業。畢業後，她投身於社會服務工作。次旦拉姆說，地震發生後，她隨隊來到震區，塘仁村安置點約有270人，其中有40多個孩子。社工們通過傾聽訴說、興趣輔導、室外活動等方式，幫助受災孩子們盡快趕走地震帶來的心中陰霾。



“剛見到孩子們的時候，他們看起來很無助。”次旦拉姆說，到達後不久，安置點突然發生了餘震，性格內向的10歲女孩措姆驚慌失措，捂著耳朵四處逃離。



“在這個時候，孩子們最需要的是被傾聽。”次旦拉姆說，她成了孩子們最忠實的聽眾，孩子們也喜歡和她分享生活瑣事——弟弟晚上尿床了，醒來襪子不見了，吃了好吃的糖果……



孩子們稚嫩的內心在熟悉的日常生活細節的表達中得到了安撫，這也讓他們逐漸恢復到正常生活節奏中。次旦拉姆帶著孩子們在帳篷間的空地上玩“丟手絹”“老鷹捉小雞”的小遊戲；組織孩子們在帳篷裡看電影、做泥塑、畫圖畫——用彩筆在畫本上描繪出心中的家園。次旦拉姆說。孩子們臉上又綻放出笑容。



孩子們渴望的房子不只在畫本上。10日下午，已有震區村民們陸續從帳篷裡轉移到板房中。中國安能集團第三工程局有限公司現場救援技術組工程師歐陽峰表示，板房抗震保溫、防曬防潮，房內預留插板和走線，成型以後很快能達到入住條件。