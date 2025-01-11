安徽淮南武王墩一號墓田野考古發掘結束

中評社北京1月11日電／據新華網報導，安徽淮南武王墩一號墓的田野考古發掘工作日前已全部結束，共出土各類文物1萬餘件（組）。根據墓葬規模和結構形制、出土文物及文字材料，對照歷史文獻綜合分析，可以確定墓主人身份為戰國楚考烈王。



武王墩墓地是一座帶圍壕的大型獨立陵園，面積約150萬平方米。墓坑中部用枋木構築“亞”字形椁室。椁室分為九室，椁室所用木材上均寫有墨書文字及與之對應的刻鑿符號，標示椁板方位和側室名稱，是目前發現數量最多、內容最豐富的楚國墨書文字。



武王墩一號墓出土最高等級的禮器組合，包括基本完整的禮容器、禮樂器組合，是討論楚國喪葬禮制中“器用制度”的重要資料。禮樂器包括編鐘、編磬、瑟、鼓、竽等，樂器面貌與戰國早中期高等級楚墓相比變化較大，大型組合編鐘被絲竹類樂器取代，生動呈現了戰國時期楚國禮樂文化的發展演變。



武王墩一號墓還發現“以俑代人”的殉葬系統，西室是兩座基本完整的“木俑坑”，分室內陳列共超過280個木俑，另有漆木模型車、木模型劍、竽、瑟等，木俑規模大、種類多、保存完好。



武王墩考古項目領隊宮希成介紹，武王墩一號墓中出土的文物中，有大量非楚國文化因素的器物，例如以銅豆和銅圓壺為代表的三晉文化器物、以漆木耳杯為代表的秦文化器物、以鎏金鳥形銅飾牌和鎏金羊形銅飾牌為代表的草原風格器物等，生動反映出戰國時期各區域文化間的密切交流。



“武王墩一號墓是迄今為止唯一一座經科學考古發掘的楚王墓，同時還是兩周時期保存最完好的王墓。”宮希成表示，其出土文物及其所蘊含的制度內涵，對研究周、秦、楚、漢歷史演變和秦漢中央集權大一統國家及文化形成具有重要意義。