拜登稱阻止加州山火蔓延仍有“很長的路要走”

中評社北京1月11日電／美國總統拜登10日表示，阻止加利福尼亞州山火進一步蔓延取得了一定進展，但仍有“很長的路要走”。



新華社報導，拜登當天在發表加州山火應對簡報前作出上述表態。他說，在過去一夜，地方、州和聯邦消防員一定程度上遏制了火勢蔓延：帕薩迪納的火勢控制住了3%，帕西菲克帕利塞茲的火勢控制住了8%，文圖拉的火勢控制住了35%。而在此前一天，這些地方的山火大多處於失控蔓延狀態。



拜登表示，這是加州歷史上“最嚴重”的一次山火，聯邦政府將繼續給州和地方政府提供支持，盡快徹底撲滅這些火災。他說，他已在前一天指示聯邦政府承擔州政府100%的救災費用，用於支付清除廢墟、臨時住宿和救災人員加班費等費用。以往聯邦政府通常承擔州政府75%的救災費用。



拜登還表示，聯邦緊急措施署已啟動“緊急需求援助計劃”，向災民提供750美元的一次性補助，以便他們購買水、奶粉、汽油和處方藥等生活必需品。



加州州長加文·紐森表示，救災團隊借助有利風勢在外圍防線取得進展，已派出固定翼飛機和直升機進行支援，但目前仍有15萬人亟待強制撤離。



美國衞生與公共服務部長哈維爾·貝塞拉10日宣佈加州進入公共衞生緊急狀態，並稱聯邦政府將盡全力協助加州官員應對山火造成的健康危機。同日洛杉磯縣發佈公告稱，受山火和風暴影響，當地進入衞生緊急狀態，並禁止使用強力鼓風機以減少山火煙塵造成的健康風險。



截至10日，加州山火已造成至少11人死亡，上萬棟房屋被燒燬。