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2024年博物館全年接待觀眾超14億人次
http://www.CRNTT.com   2025-01-11 17:34:50


　　中評社北京1月11日電／據央視新聞報導，2024年文物事業發展取得新進展。全國18個“考古中國”重大項目持續推進，夏商文明研究工程啟動實施，著力加強中華文明史、邊疆考古和歷史研究，全國考古人才振興計劃落地實施。7批次211件（套）流失文物藝術品從美國、日本、阿根廷、意大利等回歸祖國，第四次全國文物普查已完成71萬餘處三普文物復查、復查率超過93%，新發現文物5.2萬餘處。全國重點文物保護單位5058處。博物館全年接待觀眾超14億人次。

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