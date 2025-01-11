李家超：工商企業家積極在內地創新創業

“大灣區（深圳）工商界高峰論壇及交流會2025”昨日在深圳舉行。中通社供圖（圖片來源：文匯網） 中評社北京1月11日電／據文匯網報導，“大灣區（深圳）工商界高峰論壇及交流會2025”昨日在深圳舉行，近千名粵港澳商界人士共同探討粵港澳大灣區發展的新機遇。香港特區行政長官李家超出席並在交流會上致辭，他表示在新的一年，香港工商企業家可以在三個重要方向發揮力量：一是積極在內地創新創業，貢獻國家；二是全力發揮海內外網絡，回饋香港；三是不斷煥發創新精神，改革求變。他相信香港工商企業家將繼續團結奮進，推動香港以至整個大灣區新質生產力的發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。



是次活動由香港工業總會、工總轄下珠三角工業協會、香港生產力促進局及香港應用科技研究院聯合主辦，以“深港共譜科技創新 新質生產引領未來”為主題。活動由香港特區行政長官李家超，廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利擔任主禮嘉賓。高峰論壇由深圳市人民政府副秘書長張晉周擔任主禮嘉賓，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東擔任主講嘉賓。



高峰論壇設有3場討論環節，主題分別為香港創新藍圖在灣區及內地扮演的角色、國際新形勢下大灣區新質生產力發展機遇，以及實踐分享。同場設有創新科技及新質生產力展覽，展示不同機構的發展和研究成果。



李家超昨晚在交流會上致辭時表示，深港河套是香港與深圳共同推動的科技創新合作區，國家“十四五”規劃將深港河套納入大灣區四個重大合作平台之一。香港會把河套香港園區建設成為具國際競爭力的產業中試轉化基地，把香港優秀的基礎研究能力，結合大灣區內地城市完善的產業鏈和成熟的先進製造業體系，將推動合作區匯聚海內外創科企業，打造人才高地，把先進研發成果轉化落地，為國家加速發展新質生產力。



建議從三個重要方向發揮力量



他表示，香港一直積極服務國家發展。國家改革開放以來，一批又一批香港工商企業家，積極為家鄉建設和國家發展貢獻力量。在新一年，他建議大家從三個重要方向發揮力量：