IMF倡港征富人稅提升　高收入組別的稅率

中評社北京1月11日電／據文匯網報導，香港國際金融中心地位再受國際性組織肯定。國際貨幣基金組織（IMF）昨發表新一份對香港經濟前景的初步報告，IMF再次肯定香港作為國際金融中心的地位和功能，並認同本港金融體系在穩健的制度框架、充足的政策緩衝空間，及聯匯制度暢順運作下仍強韌。不過報告亦提醒，雖然本港經濟正逐步復甦，惟經濟前景存在高度不確定性，經濟增長面臨的風險整體偏向下行，財赤收窄幅度低於預期，建議加稅紓緩財赤，包括開徵“富人稅”等，即增加個人入息稅的累進程度，提升高收入組別的稅率。財政司司長陳茂波回應指，特區政府會適當開源節流以盡快回復財政收支平衡，開源會以“能者多付”為原則。



IMF代表團的工作人員去年底完成香港定期進行的訪問後，昨就其評核發表初步總結。IMF料本港去年經濟增長將減慢至2.7%，2025年的經濟增長將與去年持平，主因美國貨幣政策逐步放鬆，有望支持內部需求上升，然而或因外部需求減弱而抵消。中期而言，經濟增長預計將溫和放緩，並將在2029年趨向約 2.5%的潛在增長率。隨著經濟放緩速度減慢，及進口價格下降產生的拖累影響消退，料通脹率將逐步上升，並穩定在 2.5%的水平。



今年風險主要由外部傳入



展望今年挑戰，IMF提醒，倘貿易爭拗升級、或樓市跌得更深更持久，將導致內地經濟比預期更急劇放緩，或進一步削弱市場信心，並通過金融和貿易渠道對本地經濟活動造成不利影響。主要經濟體增長放緩將削弱香港服務和商品的外部需求，而美國貨幣政策偏緊的時間比預期更長，將導致香港金融環境在更長時期處於偏緊狀態，從而制約內部需求，並對本地樓市造成進一步下行壓力。而地緣政治割裂壓力加劇和區內各樞紐間競爭，可能會令經濟受壓。系統性的全球金融不穩定可能引發市場混亂，並產生跨境溢出效應和不利宏觀金融的回饋循環效應，從而對銀行和非銀行金融機構產生影響。不過IMF亦看好內地消費者和企業信心顯著改善，將為外部需求帶來支持並增加外來投資等。