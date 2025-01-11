西方多國政局何以接連“洗牌”？

中評社北京1月11日電／加拿大總理特魯多日前在反對黨和執政黨雙重壓力下，宣佈辭去執政黨自由黨領袖職務，並表示將在自由黨選出新領袖後辭去總理職務。過去一年來，美國、英國、法國、德國等西方大國執政黨或執政聯盟紛紛在選舉中失勢，政治格局重新洗牌。



新華社報導，分析人士認為，如此政壇變化一方面是由這些國家執政聯盟或執政黨內部矛盾或爭鬥所引發，更重要的是反映出民眾對西方政治精英階層嚴重脫離民意的失望和憤怒。



民生艱辛“推倒”加拿大政府



特魯多是全球範圍內最新一位因選民不滿情緒上升而被趕下台的在任者。1月6日上午，特魯多在位於加拿大首都渥太華的總理府門外做辭職演講時，雙腿在寒風中不停顫抖。幾小時前，總理府四公里外一名40多歲的流浪漢因心臟驟停被送醫後身亡，他前一晚在零下24攝氏度的寒風中過夜。



“路有凍死骨”的殘酷現實是加拿大政府施政不力、民生艱辛的一個寫照。據不完全統計，加拿大全國有超過15萬人無家可歸，分佈在各大城市。收容中心“渥太華使命”的一名代表波特說，據統計渥太華有3000多人無家可歸，“但我們傾向於認為實際數字比這要高”。



近年來，住房危機、生活成本飆升等問題引發加拿大民眾不滿，特魯多政府支持率持續低迷，要求其辭職的聲音也越來越多。反對黨指責特魯多政府政策與民眾實際需求脫節：未能有效抑制房價飛漲和提升民眾收入水平；移民政策過於激進，給住房、就業、醫療等帶來巨大壓力；綠色碳稅政策增加了企業運營成本等。

