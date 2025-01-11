追蹤美國加州山火失控原因

中評社北京1月11日電／自7日起，美國加利福尼亞州洛杉磯多地連續突發山火，火勢不斷蔓延失控。據媒體報導，截至10日過火面積超過37000英畝（約150平方公里），至少11人死亡，超過18萬人撤離，超過1萬棟建築損毀，已造成數十億美元損失。



新華社報導，此次山火緣何而起？為何失控？種種原因給人們敲響警鐘。



多重自然條件“火上澆油”



加州南部呈多點燃燒狀態，6處大火已肆虐多日。美國航天局衞星7日拍攝的圖片顯示，白色濃煙從洛杉磯縣山火處升起，沿西南方向蔓延，延伸到太平洋上空。從美國媒體公佈的圖片看，東部伊頓地區和西部沿海的帕西菲克帕利塞茲地區兩處大火從東西兩側夾擊洛杉磯縣。



美國國家氣象局說，強烈的季風“聖安娜風”和降雨不足在南加州造成了“危急”的火災天氣條件。“聖安娜風”通常發生在10月到來年1月之間，乾燥的陣風沿著內陸山脈的一側流下，穿過狹窄的山地峽谷，向海岸方向吹去，而加州東部的內華達山脈阻擋暖濕氣流，導致來自內陸的風翻過山麓後變成又熱又幹的“焚風”。美國航天局說，今年的“聖安娜風”時速超過100英里（約160公里）。



美國總統拜登10日表示，阻止加利福尼亞州山火進一步蔓延取得了一定進展，但仍有“很長的路要走”。



酷熱和乾旱也導致這次山火愈演愈烈。加州山火每年都有發生，通常從6月或7月開始，可延續至10月。洛杉磯地區冬季第一場雨會在11月到來，能為大部分夏季處於休眠狀態的植物提供水分，阻礙“聖安娜風”引發大規模野火的能力。然而，2024年洛杉磯經歷了創紀錄的夏季高溫和酷熱，10月以來的降雨量衹有正常降雨量的4%左右，迎來了正常的“聖安娜風”卻沒有降雨，因此火災季從10月一直延長至1月。

