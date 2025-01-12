快評：民眾黨集氣成功站穩腳跟　多重意涵

中評社快評/1月11日，台灣民眾黨在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”集會，聲援前主席柯文哲，抗議台灣司法不公，捍衛司法正義。抗議活動除得到柯文哲和民眾黨支持者的積極響應之外，也得到台灣跨黨派政治人物和民眾的同情和支持。民眾黨宣稱，有15萬人現場參與，線上直播也有15萬人同步收看。



對於台灣民眾黨這場集會活動及其影響，可以作很多不同的解讀或評論，但至少有幾個意涵是顯而易見而且是非常重要的：



首先，台灣民眾黨這場集會是成功的，充分表達了訴求，並得到跨黨派的支持，這對於一段時間以來備受打擊、煎熬的民眾黨而言，此次“集氣”成功非常重要。



其次，表明柯文哲辭職後，民眾黨小草不但沒有退黨潮，相反還出現了入黨潮；民眾黨不僅沒有崩潰，而且更趨壯大，凝聚力更強。



其三，表明雖然柯文哲的影響仍在，但民眾黨的轉型已有好的開始，標誌民眾黨從一個人的政黨轉型成一群人的政黨已有好的開端，代理主席黃國昌的能力得也到小草的認同與支持。



雖然台灣民眾黨未來的發展還有很多變數和挑戰，但目前已站穩腳跟，以民眾黨為代表的白色力量或第三勢力，還是台灣非常重要的政治力量，並在台灣政治發展中發揮更重要的作用：綠營不敢輕視，藍營也深知強化與白營的合作才能發揮制衡的力量。當然，白營的力量也需要通過與藍營的合作才能變成現實的制衡力。