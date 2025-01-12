電視網絡接通後，孩子們說想看《戰狼》

中評社北京1月12日電／據新華網報導， 11日，西藏定日縣長所鄉古榮村板房安置點接通寬帶、IPTV網絡電視。孩子們圍坐在電視機前，說想要觀看電影《戰狼》。這是此次西藏定日縣6.8級地震災區第一個接通有線千兆寬帶和IPTV網絡電視、實現Wi－Fi覆蓋的活動板房。



據悉，中國電信負責保障全部安置點的寬帶、網絡電視的接通工作，共計29個安置點、4733個活動板房。