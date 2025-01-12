鐵路節前春運車票已累計售出5768萬張

中評社北京1月12日電／據央廣網報導，據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報導，自2024年12月31日開始發售春運車票以來，到1月11日9時，已累計發售春運期間車票5768萬張。國鐵集團表示，將繼續加大運力資源投放，全力滿足旅客購票需求。



1月11日開始，鐵路節前春運車票正式進入發售最高峰。國鐵集團宣傳部新聞處副處長武新星表示，1月24日（臘月廿五）起的車票，需求不斷攀升。



武新星：目前，一些非緊張時段列車仍有餘票，旅客可通過錯峰出行、候補購票、同車接續、中轉換乘等方式購票。另外，鐵路部門在實時監測分析售票大數據，通過安排加開臨時客車、夜間高鐵，全力滿足旅客出行需求。



鐵路12306（含網站、手機客戶端）近日進一步優化購票信息預填服務，試點推出“系統自動提交購票訂單”功能，旅客可預填購票信息並預支付票款。每個訂單可以選擇1個乘車日期，最多60個車次。



鐵路12306科創中心技術服務部副研究員王拓：試點區間範圍是北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東地區往返四川、重慶地區的始發終到列車的長途區段，旅客可以選擇的是從1月14日到2月22日。如果1個訂單裡旅客添加了3個人或者4個人，然後旅客再去提交購票的時候，我們系統會優先給這些人分配到一起。