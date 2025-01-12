尹錫悅將不出席彈劾案首次正式辯論

2024年12月27日在韓國首都首爾的韓國憲法法院拍攝的尹錫悅彈劾案首次審前聽證會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月12日電／據新華社報導，被停職韓國總統尹錫悅方面12日表示，出於人身安全考慮，尹錫悅將不出席憲法法院14日舉行的彈劾案首次正式辯論。