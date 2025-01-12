中評社北京1月12日電／據經濟日報報導，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。過去一年，西部各省區市依托各自優勢，勇於開拓創新，加快構建開放型經濟格局，開放通道跑出新速度、開放平台帶來新活力、產業轉型煥發新氣象，經濟社會發展取得新成就。奮進新一年，還需努力探索與新發展理念相適應、與自身比較優勢相適配、與主體功能定位相協調的高質量發展方式，將西部大開發推向深入。



從縱向發展看，西部大開發戰略的實施對西部地區提升區域發展能級、推進基礎設施建設、構建現代化產業體系、擴大多邊貿易開放、改善人民生活水平等發揮了重要作用。從橫向對比看，西部地區與東中部地區還存在發展差距，仍然面臨經濟體量較小、創新能力不足、生態壓力較大、高層次人才短缺等一系列現實問題。奮力將西部大開發推向深入，關鍵要順應時代發展要求，不斷提升發展能級。



加快構建現代化產業體系。西部地區擁有豐富的資源，土地和勞動力優勢明顯，要擺脫傳統產業對資源的過度依賴，不斷延伸產業鏈、提升價值鏈，實現轉型升級。當前，西部地區存在不少老工業基地，需進一步加大對老工業基地的支持力度，通過改造提升傳統產業，實現“老樹發新芽”，提升製造業整體實力水平。西部地區資源優勢明顯，要從“賣資源”向“賣產品”轉變，加快發展戰略性新興產業，不斷培育壯大新質生產力。



加快擴大全面對外開放。共建“一帶一路”倡議提出以來，西部地區成為我國對外開放的前沿陣地。面向未來，西部地區需繼續向中亞、西亞、東歐等地區開放，探索搭建更多開放平台，深度融入共建“一帶一路”，早日形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局，不斷提升開放水平，打造新時代內陸開放新高地。



加快形成大保護新局面。西部地區擁有眾多的生態保護區域，發揮著重要的生態安全屏障作用。西部大開發，要立足大保護，不能突破生態紅線，不能搶子孫後代飯碗。在處理髮展和保護關係上，需保持定力、胸懷全局、科學決策。堅持綠水青山就是金山銀山理念，推進傳統產業綠色化轉型，發展綠色低碳產業，促進生態產品價值轉化，探索構建跨區域生態保護補償機制，促進全面綠色發展。