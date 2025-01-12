柯文哲抗告失敗　民眾黨回應了

中評社香港1月12日電／民眾黨前主席柯文哲等4人因京華城容積率弊案遭起訴後，本月2日遭台北地院裁定羈押，4人提抗告，台灣高等法院11日裁定駁回抗告，柯文哲等4人收押禁見3個月確定。針對高院在昨晚深夜所公布駁回抗告之裁決，台灣民眾黨表示遺憾與痛心難過。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨表示，在柯文哲及律師團，已逐一說明毫無逃亡動機與可能，更無串證疑慮的情況下，高院法官竟視若無睹，執意配合北檢在起訴後，仍企圖於審判程序中透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，令人無法接受。尤有甚者，過去四個多月，一連串的司法動作，政治辦案斧鑿斑斑，更罔顧公民社會強烈批判質疑的聲浪，漠視人民要求司法正義的訴求，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心。



民眾黨痛批，全案經過四個月的偵查，搭配操弄輿論的炒作，以及抄家滅黨式的偵辦，如今在偵查完結正式起訴之後，卻硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判的要求，令本黨及關心司法人權的民眾都難以接受。民眾黨也質問，在經過翻天覆地、壓人取供的偵辦，高院仍然認為有勾串之虞，莫非高院已明知檢方辦案有問題、證據薄弱，卻仍執意屈從上意、積極協助檢方嗎？



民眾黨也表示，昨日有超過10萬的人民站上街頭，展現捍衛司法正義的決心；根據民調也有超過四成以上的民眾認為檢方的證據不夠充分。然而政治辦案的黑手，讓高院做出與社會高度脫節的判決。政治辦案的黑手，也讓全民看見“綠色威權、司法不公”的壓迫。



民眾黨要正告賴清德，停止將司法作為個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請賴清德主席停止迫害打壓在野監督力量，別再繼續殘害台灣民主。民眾黨要提醒賴清德，千萬不要忽視人民捍衛司法正義、追求社會公義的決心與勇氣。



民眾黨表示，在最艱難的時刻，本黨全力支持柯文哲捍衛清白，也將陪伴所有的支持者繼續勇敢前進。