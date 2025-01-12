嗇色園大灣區AI科教基地啟用

“嗇色園大灣區AI科教基地”開幕典禮於1月11日下午假嗇色園主辦可銘學校舉行。（圖片來源：文匯報） 中評社北京1月12日電／據大公文匯全媒體報導，為配合國家科教興國的戰咯及香港特區政府對科技教育的推動，嗇色園撥款設立“嗇色園大灣區AI科教基地”（ Sik Sik Yuen Greater Bay Area AI ＆ STEAM Education Hub），於今日（11日）下午假嗇色園主辦可銘學校舉行開幕儀式。活動邀得香港教育大學校長李子建，香港大公文匯傳媒集團副董事長、總經理鄭勇男，香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝，嗇色園董事會主席黎澤森，嗇色園董事會副主席兼教育委員會主席姚嘉棟擔任主禮嘉賓。



李耀輝致歡迎辭表示，嗇色園建造這個大灣區AI科教基地是配合國家發展人工智能的大方向，透過這個基地提供的多元化課程發展科學教育，提升學生的學習意欲，為香港社會培育更多科技人才。



李子建祝賀嗇色園設立大灣區AI科教基地，並形容這是一項很有意義的創舉，認為科教基地設於天水圍區，地理位置靠近大灣區，能成為香港科創教育的重要設施。



鄭勇男致辭表示，面對人工智能時代的來臨，嗇色園勇於探索、敢於創新。未來，香港大公文匯傳媒集團將充分發揮自身的優勢，加大對“嗇色園大灣區AI科教基地”以及各類創科教育項目的宣傳力度，共同推進中華傳統文化的傳承與創新，助力香港創科教育事業的蓬勃發展。

