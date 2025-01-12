印尼专家：中国為全球經濟發展貢獻積極力量

中評社北京1月12日電／據人民網報導，“作為世界經濟增長的重要引擎，中國堅持推動高水平對外開放，為全球發展帶來長期利好。”印度尼西亞大學經濟學院院長德古·達爾坦托近日在接受記者採訪時表示，“全面貫徹新發展理念、加快構建新發展格局的中國，將持續為全球經濟發展貢獻積極力量。”



2025年是中國“十四五”規劃收官之年，中國經濟走勢備受各方關注。“中國經濟基礎穩、優勢多、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。”德古說，“內需潛力的不斷釋放以及進一步擴大高水平開放，將為中國經濟注入源源不斷的發展動力。”



2024年4月，德古隨印尼學者代表團訪問了北京、上海、西安等城市，走訪當地高校、企業等，進一步增進了對中國的瞭解。“那次中國之行的內容非常豐富，不同城市都各有特色，完善的基礎設施、有序的城市建設都給我們留下深刻印象。”德古說。



訪問上海期間，德古在復旦大學就印尼和中國關係做了演講，與學校師生共同探討兩國經濟合作等話題。德古表示：“希望未來兩國積極拓展高校合作、職業教育合作等，不斷擴大合作領域，提升合作質量，加強人才交流和培養，促進民心相通，進一步深化兩國關係。”



近年來，中國科技實力迅速提升，在多個領域取得重大突破。德古表示，中國之行讓他近距離感受到中國的科技進步。“中國擁有很多先進技術，創新速度令人贊嘆。”德古認為，“中國政府持續加大科技投入、出台優惠政策吸引人才、鼓勵加強校企合作等，中國的專業技術人才群體正不斷擴大，這些都是值得我們學習的地方。”



新能源產業是德古關注的主要領域之一。他表示，近年來，印尼政府非常重視能源轉型，推出多項政策助力經濟社會可持續發展。“中國在推動新能源產業發展方面擁有先進技術和豐富經驗。訪問中國時，我發現可再生能源已廣泛用於生產和生活。”德古說，與中國合作能夠幫助印尼更好地開發利用清潔能源，實現能源轉型。中國的新能源產業發展為各國樹立了榜樣，也為世界帶來了機遇。“相信中國將繼續在相關領域發揮重要作用，為全球能源轉型作出積極貢獻。”