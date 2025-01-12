張振祥製作紗燈。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月12日電／據人民網報導，冬日午後，陽光明媚，趁著天氣晴好，張振祥快步走進村中圖書館，繼續紗燈的製作。在其一旁，幾盞清代同治年間的古紗燈惹人注目，木制的燈架約半米高、一尺寬，燈體中空，底部帶有掛飾，四周罩著薄如蟬翼的絹紗，時隔百餘年，紗上的彩繪依然鮮艶奪目、栩栩如生。



59歲的張振祥是甘肅省蘭州市西固區河口鎮河口村人，是甘肅省級非遺項目蘭州燈火（西固燈火）市級傳承人。“瞧！紗上抹有魚膠，這是為了方便在紗面作畫。”張振祥說，繪畫的顔料都由天然礦石加工而成，色彩純正、不易褪色。



舊時河口地區作為隴上水陸交通樞紐，碼頭貿易繁榮、商品經濟活躍。清中葉以後，河口興起制紗燈、掛紗燈的習俗。“最經典的紗燈當數羊油燈，夜晚掌燈後，燈影須臾閃爍，風吹燈動，畫上人物搖曳生姿，是紗燈最美的時刻。”張振祥說。



由於戰亂和時代變遷，古紗燈淡出人們視野。“2011年，村中騰挪祠堂，我們在木箱中發現祖輩收藏的20餘架古紗燈，並進行搶救性保護，做數字化留存。”張振祥回憶。不僅如此，他還決定復原紗燈，留住這項傳統手藝。



翻閱古籍、查找資料、外出學習，張振祥拆卸古紗燈進行研究，從制架到作畫，一點點探索，終於摸清“套路”。



“古紗燈集木工、雕工、漆工和繪畫藝術為一體，製作考究、步驟繁多。”張振祥說，古紗燈的燈架由榫卯結構有機連接，不用一顆螺絲釘，因此每一步都要求均勻準確，容不得半點馬虎。



記者凑近細瞧，發現無論是凸出的榫，還是凹進的卯，都上寬下窄，往下一摁嚴絲合縫，向上一提又便於拆卸。“正是由於紗燈燈架的‘重重機關’，復制起來耗時費工，即使是熟練木匠，往往也需兩三天才能製作完成。”張振祥說。