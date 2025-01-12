忠誠履行好衛國戍邊職責

中評社北京1月12日電／據人民網報導，風雪邊關路，熱血寫忠誠。



隆冬時節，新疆軍區某邊防團的戰士們頂著漫天飛雪踏上了巡邏路。翻雪山、穿密林，到達界碑後，戰士們莊嚴宣誓：“邊防有我在，請祖國和人民放心！”錚錚誓言響徹高山雪穀。



該邊防團守衛著祖國西北邊防線，沿途的巡邏區域氣候惡劣、地形複雜。日復一日、年復一年，官兵們用青春和熱血守護著這裡的每一寸土地。



“界碑在我面前，人民在我身後，祖國在我心中，責任在我肩上。”祖國邊關的土地上，處處可見戍邊軍人堅實的腳印和無畏的身影。界碑見證他們的忠誠奉獻，風雪見證他們的責任擔當。



“備邊足戎，國家之重事。”邊防工作是治國安邦的大事，關係國家主權和領土完整，關係改革發展穩定大局和對外工作全局，關係強國建設、民族復興偉業。回望歷史，近代中國有邊無防，西方列強憑著堅船利炮侵入中國，給中華民族造成了深重災難。歷史啟示我們，治國必治邊、強國必強邊，必須建設強大穩固的現代邊海防。



一山一水，都是家園，象徵主權。從“喀喇昆侖鋼鐵哨卡”神仙灣邊防連，到“團結戰鬥模範連”天文點邊防連；從“高原戍邊模範營”，到新時代衛國戍邊英雄群體……在祖國遼闊的版圖上，一代代邊防軍人以身許國、獻身使命，譜寫了一曲曲動人的英雄贊歌。



“決不把領土守小了，決不把主權守丟了！”“清澈的愛，只為中國。”一句句深情告白，彰顯了衛國戍邊官兵寸土不讓的堅定決心，道出了子弟兵矢志報國的忠誠擔當。為黨和人民守好邊、固好防，已經成為新時代邊防官兵的思想共識和行動自覺。



為祖國站好崗、放好哨、守好邊，既要政治過硬，也要本領高強。我國陸地邊界線長2.2萬多千米，大陸海岸線長1.8萬多千米。廣大官兵衹有樹牢戰鬥力標準，緊貼實戰要求練兵備戰，才能做到一旦有事能夠上得去、打得贏。同時，要不斷加快信息化戍邊控邊能力建設步伐，高效利用好“智慧邊防”技術手段，不斷提高守邊控邊的能力。