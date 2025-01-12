中國共產黨歷史展覽館序廳的大型漆壁畫《長城頌》，獲第四屆“中國美術獎”評委會特別獎，主創程向軍。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月12日電／據人民網報導，中華漆藝歷史悠久、自成體系。豐富的髹飾工藝，為現代漆畫的形成和發展提供了文化基礎。作為從8000年漆藝傳統中走出的民族畫種，漆畫具有繪畫和工藝的雙重屬性，“大漆”是主要物質載體——既是加工漆板的材料，也是調和顔色粉制成色漆進行漆繪的畫材，還可以作為金屬箔、蛋殼鑲嵌的黏合劑，進行特殊的工藝表現。大漆的運用產生獨特視覺效果，散發誘人光彩，使漆畫成為獨具藝術魅力的畫種。



新時代以來，漆畫創作者在繼承傳統的基礎上，進一步拓展表現題材，創新材料、技法，探索藝術邊界，漆畫被不斷融入壁畫創作，為公共空間增添韵味，一批新品佳作受到業內外關注。我為中國共產黨歷史展覽館序廳創作的大型漆壁畫《長城頌》，是其中一項開創性實踐探索。作品高15米、寬40米，是史上最大的室內漆壁畫。



作為國家級藝術工程，這件作品對藝術標準要求極高，超大尺幅和漆畫工藝的繁復性也決定了創作難度極大，且沒有前人經驗可以借鑒。從構思開始，我就一直在斟酌選擇什麼樣的藝術手段才能把祖國的壯麗河山、中華民族的精神氣度以及偉大建黨精神表現出來。長城是觀眾最熟悉、最能反映中華民族精神的物象。每每登高望遠，看到長城，我的心靈都會受到震撼，產生用畫筆表現它的欲望。因此，我選擇將長城上的樓台式軍事建築作為畫面構圖的第一視覺要素和主體造像。



查閱資料時，我注意到歷次重大美術創作工程都不乏表現長城的優秀作品。此次創作如何有所突破？為此，我多次前往長城實地考察、收集素材。我還找到一名熟悉八達嶺長城的工作人員，請他為我帶路。他向我推薦了許多熱門取景地，其中不少建築造型經過藝術轉化，已經被廣泛運用。這也意味著，觀眾一眼就能看出這是著名景點，反而容易造成審美疲勞。最終，我將目光鎖定在八達嶺長城北四樓，它雖然沒有那麼大的名氣，但造型很符合此次創作的整體構圖和形象要求。



色彩是漆壁畫視覺表現中的重要元素。歷史遺留的漆器常常髹朱飾黑，或髹黑飾朱。大漆的顔色為深棕色，塗漆稍厚即黑。朱砂與大漆調和的紅色較為穩定，能夠產生厚重含蓄的視覺效果。紅色和黑色作為漆文化的“標準色”，成就漆藝的基本美學特徵。在作品中，我強化了中國傳統漆藝主體色彩語言的運用。考慮到漆壁畫的主題性特徵及其與序廳空間色調的協調關係，我選擇以紅、白、黑、金為主色，彰顯長城宏偉的氣勢以及中華民族自強不息的精神。