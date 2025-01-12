傾聽台胞心聲　促進瓊台交流

中評社北京1月12日電／據人民網報導，在海南省海口市召開在瓊台胞座談會，傾聽鄉親們的訴求和期盼，共話促進兩岸融合發展；奔赴洋浦、瓊海、萬寧、保亭、三亞等地，一路走、一路看、一路思考……前不久，台灣省第十四屆全國人大代表赴海南省開展專題調研。



“海南與台灣地緣相近、血緣相親、氣候相似、人文習俗相通，這次調研的主題就是中國特色自由貿易港建設以及瓊台交流合作。”全國人大常委會委員、華僑委員會副主任委員，全國台聯會長鄭建閩說。



在萬寧，台資企業海南直田農畜有限公司的熱帶特色農業基地裡，鮮嫩多汁的黑金剛蓮霧正在掛果，小小的袖珍果實如同寶葫蘆一般，生機勃勃。



“過去，我們的水果品種、種植技術都是從台灣帶來的。現在，大陸的現代農業發展得越來越好，技術越來越先進，給熱帶特色農業帶來可觀的經濟效益。”海南直田農畜有限公司負責人黃韋豪介紹，自己是接父親的班，“我父親於1996年來萬寧創立公司，種植黑金剛蓮霧、妃子笑荔枝、台灣鳳梨等，也助力帶動周邊農戶在家門口就業創業。”



在海南日月灣台灣度假村，全國人大代表們見到了台商陳台神。陳台神出生在台灣，祖籍海南萬寧。現在，他不僅擔任海南日月灣台灣度假村負責人，還在海口成立了從事國際貿易的公司。



“上世紀90年代，我下決心來大陸時，台灣親友問我為什麼。我回答說，因為大陸肯定能發展好。但是沒想到，大陸會發展得這麼快、這麼好。”陳台神笑著說，“我馬上要接待20多名台灣青年。我會告訴他們，真實的大陸什麼樣。海南發展前景廣闊，年輕一代要衝上去。我年紀大了，現在正在爭取兒子過來，我們的根在這裡，這是不能忘、也不可能改變的東西。”



把台灣鄉親的心聲帶回去，共同促進兩岸融合發展。“赴海南調研是台灣省全國人大代表在閉會期間開展的一項重要集體履職活動，我們將把調研成果轉化為履職能力，為中國式現代化建設和促進祖國和平統一作出應有貢獻。”全國人大常委會委員、華僑委員會副主任委員，全國台聯副會長顔珂主持調研總結會時說。