習近平總書記反腐鬥爭重要講話引發熱烈反響

江蘇省委黨校（江蘇行政學院）馬克思主義學院副院長郭凱接受採訪（圖源：央視網） 中評社北京1月12日電／據央視網報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表重要講話，充分肯定過去一年全面從嚴治黨新進展新成效，以高遠的歷史眼光深刻把握反腐敗鬥爭基本規律，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，對堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰提出明確要求，對深入推進全面從嚴治黨作出戰略部署。廣大幹部群眾表示，要沿著習近平總書記指引的方向，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進。



江蘇省委黨校（江蘇行政學院）馬克思主義學院副院長郭凱表示，總書記強調的這兩個歷史主動，源於我們黨勇於自我革命的歷史自覺。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，在全面從嚴治黨的實踐中，不斷進行實踐探索和理論創新，不斷深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，不斷深化對黨的自我革命的規律性認識，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進，把不敢腐、不能腐、不想腐有效貫通起來，為全面推進中國式現代化提供堅強保障。



廣東省深圳市紀委監委案件審理室一級主任科員伊驗遴表示，我們將時刻牢記總書記重托，主動擔當作為，深入推進風腐同查同治。保持高壓態勢，豐富防治新型腐敗和隱性腐敗有效辦法，加大對期權腐敗、政商“旋轉門”等新型、隱性腐敗的查處力度，保證正風肅紀反腐相貫通，以“同查”嚴懲風腐交織問題，以“同治”鏟除風腐共性根源。