“鏈”上深融合　向“新”創未來

中評社北京1月12日電／據人民網報導，前不久，兩岸產業交流對接系列活動在江蘇省舉辦。在台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會上，參展的120多家兩岸企業設定固定展位，通過供需發布、重點項目路演、對接商洽等環節，為電子信息、新能源汽車等產業領域企業搭建投融資和項目對接平台。



“我們公司位於蘇州高新區，是一家高端醫療器械企業。2017年創立時，衹有幾個人，但在高新區醫療器械產業鏈齊備的產業環境中，公司獲得了飛速發展。現在，產業鏈上的融合越來越緊、越來越深，公司所需要的產業鏈配套大部分都能在本地實現。”心擎醫療（蘇州）股份有限公司創始人徐博翎告訴記者。



江蘇台企集聚，台胞往來熱絡，不少台企30多年前就到江蘇投資興業，融入當地產業體系中。“江蘇支持引導台資企業轉型升級、提質增效。”江蘇省台辦有關負責人說。



“友達光電幾年前增資約18億美元，啟動二期項目建設。2023年底，公司的昆山第六代低溫多晶矽（LTPS）液晶面板二期在江蘇昆山正式投產。”友達集團董事長彭雙浪表示，企業發展勢頭良好、創新動能強勁，正加大在車載顯示系統等領域的投入和研發力度，將更加緊密地強化與昆山企業的對接合作，抓住市場機遇、推動協同創新。



優質的涉台發展環境，是台胞台企選擇江蘇、看好江蘇、深耕江蘇的重要原因。據悉，《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》為促進蘇台兩地開展經濟文化交流合作提供法治保障。江蘇省台辦會同相關職能部門單位，通過成立並加強蘇台企業合作聯盟建設、舉辦“江蘇省台商大講堂”等，促進產學研供給需求精準對接，持續深化蘇台創新鏈產業鏈人才鏈有機融合。



“江蘇堅持以通促融、以惠促融、以情促融，持續創新促進融合發展舉措，充分發揮兩岸企業家峰會、昆山深化兩岸產業合作試驗區、淮安台資集聚示範區等平台載體效應，不斷完善涉台民生保障體系，為更多台胞台企在蘇扎根發展創造更好條件、分享更多發展機遇。”江蘇省台辦有關負責人表示。