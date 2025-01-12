偉大出自平凡　奮鬥成就“最美”

中評社北京1月12日電／據人民網報導，平凡街巷，他們默默堅守，護佑平安；危難之處，他們挺身而出，勇敢無畏。



近日，2024“最美基層民警”評選結果揭曉。一個個閃耀的名字、感人的故事，訴說著人民警察的赤膽忠誠、熱血奮鬥。



初心如磐 矢志為民



翻看邱建軍30年的從警經歷，誓要保護群眾的堅定信念，早已成為一種“行動本能”。



邱建軍生前系湖北省武漢市公安局江漢區分局漢興街漢興派出所副所長，只要是涉及群眾切身利益的案件，他都全力以赴、盡心盡責。



2024年6月1日，邱建軍帶隊處置一起持刀滋事警情，遭遇嫌疑人瘋狂拒捕。為保護現場群眾生命安全，他奮不顧身與歹徒展開殊死搏鬥，身負重傷仍浴血追凶，經搶救無效壯烈犧牲。



“來到三山島，有事找建豪！”漁民說的是山東省煙台市公安局海岸警察支隊一級警長孫建豪。



三山島40多公里的海岸線，孫建豪用腳反復丈量，轄區的港口碼頭、廠礦企業、行業場所摸得“門兒清”。



2015年，初到三山島的孫建豪就面臨一道“難題”：漁港涉海接處警占警情總量一半以上。“只要咱和群眾坐在一條板櫈上掏心窩子，就有解決問題的辦法。”為此，孫建豪走訪漁港各處，逐一瞭解核查信息。



實實在在的努力，換來了實實在在的回報。通過制訂船規民約、成立一站式海上矛盾糾紛調處中心等“海上楓橋”辦法，三山島漁港接處警由2015年的575起，下降到2023年的15起，成了遠近聞名的平安港、文明港。