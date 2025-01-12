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加州當局將成立特別工作組 調查南部山火起因
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2025-01-12 11:33:45
中評社香港1月12日電／美國加州洛杉磯市官員表示，當局將成立一個特別工作組，調查南部山火當中、最大火場帕利塞德的起火原因。
香港電台報導，洛杉磯市官員說，特別工作組由加州和洛杉磯消防局，以及洛杉磯警察局等機構組成，由煙酒火器和爆炸物管理局領導。據瞭解，工作組將從全美各地調集資源，調查過去一星期加州在經歷強風期間發生的所有山火，之間是否有關聯。
加州南部地區山火在過去的星期二起開始焚燒，火勢在強風下迅速蔓延，上萬座建築被燒毀。
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