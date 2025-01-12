伍秀英離世　南京大屠殺幸存者僅剩30人

中評社北京1月12日電／據新華網報導，記者11日從侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館獲悉，南京大屠殺幸存者伍秀英於1月10日離世，享年92歲。



1937年12月，侵華日軍攻進南京城，燒殺搶掠，伍秀英一家跑到南京一處難民區避難，家裡的房子被炸毀。她的父親曾被侵華日軍抓去當勞工，趁著替日軍買香煙的機會才逃了出來。



老人生前曾表示，希望年輕一代勿忘歷史、好好學習、努力工作，將來為祖國效力。



截至目前，南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在册的在世幸存者僅剩30人。