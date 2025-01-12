全國統一大市場建設　將如何影響你我生活？

中評社北京1月12日電／據人民網報導，商品價格更透明、品種更豐富、異地異店退換貨、公積金異地取用、醫保賬戶異地結算……全國統一大市場建設，正在切實提升人民群眾對改革的獲得感。



近日，國家發展改革委印發了《全國統一大市場建設指引（試行）》（以下簡稱《指引》），推動各地區、各部門加快融入和主動服務全國統一大市場建設，這是貫徹落實黨的二十屆三中全會精神的重要制度安排。



商務部國際貿易經濟合作研究院研究員周密表示，隨著全國統一大市場建設的切實推進，一個高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場正在建成，讓人們進一步享受公平的市場環境。



近年來，全國統一大市場建設工作在持續推進。從2022年4月，《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》印發實施以來，在各方面共同努力下，建設全國統一大市場取得初步成效。



“建設全國統一大市場，有利於減少要素流動成本。”周密表示，在規模經濟下，要素流動的效率和配置的效率將進一步提高。同時，使得企業有更多可能性擴大生產邊界、觸及更多市場，從而降低供需雙方對接難度，並提高對接效率。“這是我國經濟發展的必要步驟，也是滿足人民日益增長的生活需要的路徑，對促進經濟可持續發展、增強全球經濟發展韌性至關重要。”



《指引》的出台將對百姓生活產生哪些影響？



“從消費層面看，消費者能夠挑選的商品種類將愈發豐富。”周密表示，以近期中西部地區電商包郵為例，電商業務拓展使物流配送阻礙得到有效緩解；從生產層面來說，當下多地亟需挖掘、培育產業機會，衹有實現發展加速，才能為居民創造更多就業途徑。



“值得注意的是，產業發展帶動的就業人員流動，會對社會保障制度帶來連鎖反應。生產、消費及社會保障環節的協調平衡，需要持續完善制度、彌補漏洞，憑借具體實踐案例發揮引領作用、激發創新。”周密說。