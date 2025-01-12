楊文龍首奪單板滑雪大跳台世界杯冠軍

中評社北京1月12日電／據人民網報導，北京時間今天凌晨，在2024－2025賽季國際雪聯單板滑雪大跳台世界杯奧地利克雷施貝格站男子組比賽中，中國選手楊文龍以總分182.50分奪得冠軍，首次摘得世界杯金牌；另一名中國選手蘇翊鳴獲得第九名。



出生於1999年的楊文龍本賽季表現搶眼，在去年底舉行的單板滑雪大跳台世界杯北京站上，他以159.25分獲得季軍，首次登上世界杯領獎台。



本站比賽楊文龍狀態火熱，資格賽中他以178.75分排名首位，與蘇翊鳴雙雙晉級決賽。



在今天凌晨進行的決賽中，楊文龍在前兩輪先後完成了兩個方向的1800動作，分別得到86.00分和87.25分，總分173.25分暫列第二位，落後排名榜首的日本選手長穀川帝勝7分。蘇翊鳴首輪完成1440動作得到72.00分，但在第二輪出現失誤僅拿到24.50分。



第三輪，壓軸登場的楊文龍發揮出色，漂亮地完成了1980動作，得到全場最高的96.50分，以總分182.50分升至榜首，首次奪得世界杯冠軍。長穀川帝勝以180.25分獲得亞軍，另一名日本選手木村葵來以168.75分排名第三。蘇翊鳴在第三輪得到68.75分，總分140.75分獲得第九名。



女子組比賽，奧地利選手安娜·加塞爾摘得金牌，日本選手岩渕麗樂和英國選手米婭·布魯克斯分獲亞軍和季軍，首次闖進世界杯決賽的中國選手張小楠獲得第四名。