中國隊闖進馬來西亞羽毛球公開賽決賽

中評社北京1月12日電／據人民網報導，北京時間1月11日晚，2025年馬來西亞羽毛球公開賽結束半決賽的爭奪。國羽整體發揮可圈可點，五個單項均打進決賽，男雙陳柏陽／劉毅更是迎來職業生涯新突破。



男單半決賽上演一場國羽“德比戰”。頭號種子石宇奇在先丟一局的情況下，連扳兩局，以2比1逆轉戰勝隊友李詩灃，成功晉級決賽。他將與丹麥名將安東森爭奪冠軍，值得一提的是，去年的馬來西亞公開賽正是他倆闖進最後的決賽。



男雙方面，陳柏陽／劉毅與馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文展開一場蕩氣回腸的攻防對決。陳柏陽／劉毅在首局以2分惜敗後，高舉高打連扳兩城，職業生涯首次晉級超級1000級別賽事決賽。他們將與韓國組合金元昊／徐承宰爭奪冠軍。



女單王祉怡乾脆利落，僅用時38分鐘，就直落兩局，橫掃泰國選手波恩皮查。她將與世界排名第一的安洗瑩爭冠，展望決賽，王祉怡表示非常期待與安洗瑩再次交手，希望能給大家帶來一場精彩比賽，“我也做好了面對困難的準備，全力以赴投入比賽。”



女雙半決賽的一場國羽“德比戰”中，賈一凡／張殊賢經過91分鐘的苦戰，以2比1逆轉戰勝頭號種子劉聖書／譚寧，艱難晉級決賽。另一場半決賽，李怡婧／羅徐敏連丟兩局，不敵日本組合福島由紀／松本麻佑，無緣晉級。



混雙頭號種子馮彥哲／黃東萍狀態火爆，以2比0輕取馬來西亞組合陳堂傑／杜依蔚。他倆將與泰國組合德差波／蘇皮薩拉爭奪冠軍。