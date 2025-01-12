新一股冷空氣即將襲來

中評社北京1月12日電／據中國天氣網報導，目前，有一股冷空氣正在影響我國，帶來小幅降溫。明天（1月13日）起，將有一股新冷空氣無縫銜接影響中東部大部地區，這股冷空氣強度較強，部分地區氣溫降幅將超8℃。尤其是長江中下游一帶氣溫起伏較大，15日至16日，部分地區氣溫累計降幅可超10℃，隔天如換季，需及時添衣防感冒。



新一股冷空氣將無縫銜接登場 中東部部分地區降溫可超8℃



目前有一股冷空氣正在影響我國，這股冷空氣影響整體偏西，受其影響，今天內蒙古西部、甘肅西北部、寧夏北部、陝西西北部、西藏中東部、青海南部、川西高原等地風力較大，陣風可達7至8級。由於降水少，日照帶來的輻射升溫抵消了冷空氣的帶來降溫，所以降溫並不明顯。



明天起，新一股冷空氣將無縫銜接登場。這股冷空氣實力更強，影響也更廣，帶來的氣溫波動更明顯。13日至15日，中東部大部氣溫下降4至6℃，西北地區東部、內蒙古中西部、江漢、江淮、江南東部、東北地區等地部分地區降溫可達8℃以上。



在這股冷空氣未到來之前，黃河以南地區仍維持氣溫明顯偏高的天氣格局，尤其是長江中下游一帶，多地最高氣溫可達15℃左右，隆冬時節的三九，卻暖得像3月驚蟄甚至春分。不過冷空氣降溫後，15日至16日，這種不合時宜的暖意將被撲滅。大城市中，像杭州，13日至14日的最高氣溫可達14℃，但15日將驟降至7℃，氣溫隔天如換季，公眾需及時增減衣物，謹防感冒。



西南等地雨雪天氣發展 江南華南等地降水短暫難緩解旱情



今後三天，我國雨雪天氣總體在發展增多，青藏高原至西南地區東部自西向東將有一次雨雪天氣過程。其中今天，內蒙古中部和東部、西藏大部、川西高原北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，西藏南部和西部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。西藏東南部、四川盆地西南部、雲南中西部、台灣島東部等地部分地區有小雨。