阿爾及利亞：無意加劇與法國的緊張關係

中評社香港1月12日電／阿爾及利亞外交部11日發表聲明說，儘管法國極右翼發起一場“惡意”和“仇恨”的“虛假宣傳運動”，阿爾及利亞仍無意加劇與法國的緊張關係。



新華社報導，一名居住在法國的阿爾及利亞籍男子因在網上發表不當言論，被法國當局吊銷居留證並在1月9日被遣返阿爾及利亞。但是，由於阿爾及利亞方面禁止該男子入境，他當天又被送回法國。



對此，法國內政部長布魯諾·勒塔約10日對媒體說：“阿爾及利亞試圖羞辱法國。”他表示，法國與阿爾及利亞的關係到了“一個極其令人擔憂的門檻”“在保持冷靜的同時，我們必須考慮所有對阿爾及利亞的可用手段”。



阿爾及利亞外交部在11日的聲明中回應說：“阿爾及利亞絕不會採取升級局勢、凌駕於人或羞辱他國的處理方式。”聲明說，那名遭法方遣返的阿爾及利亞男子已在法國生活36年，持有居留許可15年，在被“倉促”驅逐過程中，該男子的權利沒有得到尊重。



阿爾及利亞曾是法國殖民地。數月以來，阿爾及利亞和法國關係持續緊張。2024年7月底，由於不滿法國在西撒哈拉問題上的立場，阿爾及利亞召回駐法大使。2024年12月，阿外交部指責法國在阿進行“敵對行為”和“情報活動”，並召見法國大使。