強積金表現不俗　劉麥嘉軒建議分散投資

中評社北京1月12日電／據文匯報報導，積金局主席劉麥嘉軒在網志表示，回顧過去一年強積金表現，總資產淨值於年底升至近1.3萬億元，全年平均淨回報達8.6%，表現不俗。但她指出，強積金整體平均淨回報是概括的統計數字，每位計劃成員有各自不同的投資目標以及選擇各自的投資組合，回報亦不會相同。



劉麥嘉軒說，留意到坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，不過，強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員“高買低賣”，蒙受不必要的損失。



她表示，強積金應著重分散投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響，積金局亦一直審視和優化強積金投資的規管，進一步擴大准許投資資產類別的範圍，包括擴大強積金基金可投資於上市房地產投資信托基金 （REIT）的範圍，去年已完成檢討，計劃容許強積金投資於在深圳證券交易所和上海證券交易所上市的REIT，亦同時取消於新加坡、日本、加拿大、法國和荷蘭五個市場的核准交易所上市的 REIT的投資上限，當REIT納入“滬深港通”的詳細安排和時間表確定後，會迅速落實計劃。