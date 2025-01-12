這樣的冰雪游，又美又颯！

中評社北京1月12日電／據光明網報導，新一輪冰雪游在多地“上新”！



內蒙古：冰雪擁抱民族風



森林裡的浪漫婚禮、火車上的動人歌聲、火山下的萬人合唱……這個冬天，內蒙古冰雪旅遊的玩法又“上新”了！獨具特色的民族風情、多姿多彩的文化魅力，讓內蒙古的冰雪旅遊有點“不一般”。



瞧，一場童話般的集體婚禮正在呼倫貝爾市根河市舉行——雪花在空中飛舞，“森林精靈”馴鹿拉著花車為新人送上婚禮證書和祝福禮物，鄂溫克族傳統歌舞熱情洋溢……“這場婚禮太特別了！白茫茫的森林裡，有浪漫的雪花，有可愛的馴鹿，辦了祈福儀式，說了婚禮證詞，在‘中國冷極’擁有這樣一場夢幻的婚禮，真是讓人終生難忘的體驗。”新人劉暢激動地說。



“到不了南極北極，就來中國冷極”，被國家氣候中心授予“中國冷極”稱號的根河市，在這個冬季推出穿越自駕活動、極地科考探秘等旅遊產品。辭舊迎新之時，遠道而來的遊客在冷極村參加“在中國冷極過大年”跨年活動，品嘗冷極八大碗等林區特色餐，開上大馬力的雪地摩托盡情馳騁。



根河，還是鄂溫克族敖魯古雅使鹿部落居住地。作家遲子建的一部《額爾古納河右岸》，讓鄂溫克族這個古老而神秘的民族走進了大眾視野，也激起了人們對這個民族的好奇和向往。來根河，遊客可以在“撮羅子”中和使鹿鄂溫克人伴著篝火縱情高歌，可以乘履帶車在林海雪原間穿梭。時空交錯，仿佛與書中的鄂溫克人來了場親密接觸。



在廣袤的呼倫貝爾雪原，披上銀裝的“天下第一曲水”莫爾格勒河，九曲十八彎好似巨筆在皚皚白雪中畫出的淺淺印記；像被施了魔法的呼倫湖凍結為“中國最大的一塊冰”，千里冰封如翡翠之海；好似玉帶系在中心城區海拉爾“腰間”的伊敏河，兩岸鋪設20公里長的大眾越野滑雪道讓越野滑雪不用再“翻山越嶺”……“我們著力打造冰雪運動的狂歡地、多彩民俗的體驗地、冰雪旅遊的暖心地。2024年呼倫貝爾成功舉辦了第十四屆全國冬季運動會和全國大眾冰雪季啟動儀式。不斷拓展賽後效應，將冰雪運動與旅遊深度融合，2024年11月至12月接待旅遊人次和國內遊客總花費分別同比增長24.9%和23.2%。”呼倫貝爾市副市長孫微介紹。



據瞭解，這個冰雪季，內蒙古各盟市將舉辦各類群眾冰雪賽事活動300多項，涵蓋滑雪、冰球、雪地足球、冰上龍舟等多個項目，預計輻射帶動800餘萬人次參與。