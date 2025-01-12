黑龍江開行首趟民族非遺文化列車

中評社北京1月12日電／據新華網報導，1月11日，鄂倫春族“贊達仁”傳承人古拉依爾恩特（中）在K7041次列車上演唱。



當日，在哈爾濱開往漠河的K7041次列車上，五名鄂倫春族非遺文化傳承人為旅客展示樺樹皮燙畫、面塑、刺綉等非遺項目。據瞭解，這是中國鐵路哈爾濱局集團有限公司開行的首趟民族非遺文化列車。隨著黑龍江省冰雪游持續火熱，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司聯合大興安嶺地區文體廣電和旅遊局，在哈爾濱至漠河方向開行民族非遺文化列車，邀請非遺傳承人現場展示傳統民族技藝，弘揚民族文化。