北京紀委監委靶向施治助力南鑼鼓巷環境提升

中評社北京1月12日電／據中國紀檢監察報報導，近日，當北京市東城區紀委監委工作人員走進南鑼鼓巷蓑衣胡同5號院進行回訪時，居民魯六群正在廚房收拾社區分發的大白菜。說起院子的環境改造，他笑著說：“很滿意，院子裡不僅新鋪了地磚、搭建了絲瓜架，還疏通了下水道，再也不怕積水了，住得很舒心。”



南鑼鼓巷地區位於北京北中軸東側，是城區內最古老的街區之一，也是北京旅遊的一張金名片。但鮮為人知的是，南鑼鼓巷部分院落基礎設施年久失修，路面崎嶇、雜草叢生，隨著陳舊老化現象逐年加重，環境改造迫在眉睫。



受文物保護需要和空間規劃諸多條件限制，老城區的群眾要改善居住條件，並不是一件易事。東城區提出改造方案，有序將群眾騰退後閑置的公有房屋改造成公寓對外租賃，把南鑼鼓巷的“大雜院”打造成文化共生、居民共生、建築共生的“共生院”。但起初魯六群對院子的環境改造非常抵觸，工作人員經常被他擋在門外。而且有意見的不止他一人，不少南鑼鼓巷地區的群眾都打過12345市民服務熱線反映訴求。



改善居住環境是好事，為什麼這麼多群眾有意見？東城區紀委監委黨風政風監督室主任黃瓊琅介紹，部分群眾不清楚“共生院”的規劃和用途，害怕環境改造會改變現有院落格局，侵占原本就不大的生活空間；還有群眾對新入住的居民心存疑慮，擔心因習慣不同影響自己的生活，甚至產生新的“鄰里矛盾”，所以不少原住居民對“共生院”的建設持懷疑態度。



北京市紀委監委將南鑼鼓巷“共生院”改造提升工作列入全市統籌的建檔立卡民生實事台賬掛賬督辦，逐級層層壓實責任。東城區紀委監委梳理群眾反映的南鑼鼓巷地區環境改造中的問題，統籌“室組地”監督力量，以問題清單、措施清單、成效清單“三個清單”為抓手，跟進監督工作推進情況，並對項目管理方東城區國資公司紀委進行工作提醒，推動區國資公司黨委書記負起責任開展整改，認真對待、妥善解決老百姓的訴求。



環境改造要改到群眾的心坎上，還得下“綉花”功夫。東城區紀委監委督促區國資公司結合“共生院”實際情況和群眾需求進行專業規劃設計，制定切實可行的提升方案。區國資公司紀委建立專項治理工作台賬，多次到現場實地查看工作進展情況，與項目施工方主要負責人等進行談話提醒，督促消除院落安全隱患等問題。