我駐洛杉磯總領館：山火中暫無中國公民傷亡

中評社北京1月12日電／據央視網報導，當地時間1月11日，中國駐洛杉磯總領館表示，目前暫無中國公民在山火中傷亡的報告。



中國駐洛杉磯總領館10日發布通告，提醒南加州地區中國公民密切關注山火動態，提前做好應急準備，聽從當地政府疏散命令，強化安全意識，防範搶劫或盜竊等違法犯罪活動，確保人身財產安全。



美國洛杉磯縣法醫辦公室11日傍晚發布的數據顯示，肆虐洛杉磯地區的山火已導致16人死亡。