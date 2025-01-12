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我駐洛杉磯總領館：山火中暫無中國公民傷亡
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2025-01-12 16:45:30
中評社北京1月12日電／據央視網報導，當地時間1月11日，中國駐洛杉磯總領館表示，目前暫無中國公民在山火中傷亡的報告。
中國駐洛杉磯總領館10日發布通告，提醒南加州地區中國公民密切關注山火動態，提前做好應急準備，聽從當地政府疏散命令，強化安全意識，防範搶劫或盜竊等違法犯罪活動，確保人身財產安全。
美國洛杉磯縣法醫辦公室11日傍晚發布的數據顯示，肆虐洛杉磯地區的山火已導致16人死亡。
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