柯建銘嗆藍提罷免是“龜孫子”　國民黨再酸

中評社台北1月12日電／民進黨團總召柯建銘日前喊出“雙罷”，揚言罷免“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣及41席國民黨區域“立委”，國民黨揭露大罷免恐耗費超過6億元，遭柯建銘怒嗆“國民黨有種不要提罷免，不然就是龜孫子”，國民黨今再酸，柯建銘“世上衹有清德好，黨養的乖兒子像個寶”。



國民黨表示，民進黨總召柯建銘號稱發動大罷免，意圖罷免全台的國民黨區域“立委”，遭國民黨指出將花費6億以上公帑，徒增社會仇恨。柯建銘立即抓狂開記者會回應若“國民黨罷免是龜孫子”，如此光耀門楣的巨嬰口吻，不愧是那個宇宙上最成熟的男人。



國民黨指出，對於柯建銘抓狂的發言，國民黨只能淡淡回應：“世上衹有清德好，黨養的乖兒子像個寶，要說民進黨的孝子賢孫，若論古今中外，柯建銘說第一，誰敢說第二，簡直孝子界的懂王”。



國民黨表示，新“國會”以來，柯建銘任民進黨總召以後連戰連敗卻不損戰意，縱使連賴清德都可能看不起，仍要努力發動大罷免，可說是不惜臥冰求鯉也要化解賴清德的冷漠。雖然國民黨備戰而不懼戰，準備以戰止戰，但柯建銘仍為了個人廉價的尊嚴與仇恨，無視七成民意反對惡意罷免，執意罷免41席的國民黨區域“立委”。



國民黨提到，“事實上罷免全部國民黨區域‘立委′將造成納稅人損失6億以上，這每一塊納稅人血汗錢，可能都是勞工辛苦用汗水工作累積而成，然而柯建銘說撒幣就撒幣，反正錢不是柯建銘的，對黨可說是忠孝兩全”。



國民黨強調，柯建銘總是危言聳聽說國民黨擁有“國會”多數就會讓“中共統治台灣”，但長子卻又能赴陸投資中資；柯建銘總是說要維護司法，但次子卻又能運毒來台而被檢調輕輕放下，造成“舉國譁然”。不僅家人全部違背其主張，柯建銘本人更曾涉及司法關說，這種嘴巴說不要，身體秀下限的行為，必然是為民進黨嚐盡社會底線，可說是孝感動天。



國民黨認為，民進黨眷養柯建銘多年，終於讓柯建銘成為“孝感動天”的一代巨嬰，呼籲民進黨盡快為柯建銘致贈匾額，匾額必須載明“黨的乖兒子”，“這樣的乖兒子，貴黨必須好好留著，不要為禍社會”。