《照顧者們》今晚首播孫玉菡籲為照顧者打氣

中評社北京1月12日電／照顧者福祉一向是勞福局工作重點之一，也是備受社會關注的議題。勞福局與香港電台聯合製作全新節目《照顧者們》將在今晚首播，日前舉行的啟播禮及分享會，由康復專員Fletch及副廣播處長Christine主禮，除隆重的啟播儀式外，同場亦設視障人士音樂表演及照顧者分享環節，氣氛熱鬧、場面感人。



《照顧者們》喻意為照顧者提供一扇門，讓照顧者不覺孤單，提醒他們顧人也要顧己，希望他們看得見出路。節目以多位照顧者的故事為骨幹，找來不同經歷的照顧者和被照顧者講述他們的親身故事，讓觀眾更全面知悉照顧者面對的真實情況，同時瞭解政府及社福機構提供的各種支援服務，如家務支援、日間照顧、護理、康復、暫託服務及樂齡科技等。



勞福局局長孫玉菡指，政府近年一直多管齊下增撥資源支援照顧者，建立照顧者友善社區，包括早前展開為期三年的“齊撐照顧者行動”全港宣傳活動、設立24小時照顧者支援專線182 183、推出一站式照顧者資訊網，以及增加殘疾人士日間康復、住宿照顧及暫顧服務的名額等。



孫玉菡續指，行政長官2024年施政報告也將地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃擴展至全港十八區，協助識別有需要支援的獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，並轉介至相關社會福利單位跟進。關愛隊亦會協助轉介有需要的長者及殘疾人士安裝及使用平安鐘。政府亦會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，協助識別高風險個案，及早提供支援。此外，已公布的新一屆康復諮詢委員會亦已加入更多殘疾人士和照顧者，以更好掌握他們的需要。



孫玉菡說，照顧者壓力繁重、責任重大是不爭事實，他不時在公開場合呼籲社會大眾多瞭解照顧者需要，多關心他們的情緒，適時提供協助。即使是簡單一句問候，也足令照顧者感受到社會對他們的重視和關心，讓“沒說出口 心聲可以釋放”，感受“棲身一抹暖光”。《照顧者們》全輯共十集，由今日起逢星期日晚上八時在港台電視31播放，亦可在港台網站及Youtube重溫。孫玉菡呼籲大家鼎力支持，與至親一同觀賞，並推介給身邊親朋戚友、鄰里、照顧者、被照顧者等，齊來為照顧者加加油、打打氣，藉此良機同喘息、齊放鬆。



