新興領域黨建工作座談會在京召開

中評社北京1月12日電／據央廣網報導，1月10日，新興領域黨建工作座談會在北京召開。會議要求，要深入推進新社會組織黨建工作，理順工作機制，加強分類指導，強化作用發揮，深化行業協會、商會黨建工作和改革發展。要加強新就業群體黨建工作和服務管理，堅持“管行業也要管黨建”要求，抓好流動黨員教育管理，加強關愛服務，落實平台企業責任和屬地責任，構建和諧勞動關係，充分發揮他們在社會治理中的積極作用。



滿幫集團董事長兼CEO張輝、滿幫平台貨車司機游德祥受邀參加此次會議。張輝表示，作為數字經濟和平台企業代表，滿幫集團一方面將支持集團黨委做企業發展的“護航人”，積極參與生產經營和重大決策，以高質量的黨建引領企業高質量發展；另一方面，將全心全意做廣大貨車司機的“貼心人”，切實解決“急難愁盼”問題，保障司機群體合法權益，讓平台上的貨車司機更有歸屬感、認同感和獲得感。



值得一提的是，滿幫集團“紅色方向盤”企業黨建品牌創建共在貴州、四川、江蘇等地成立了47個貨車司機流動黨支部，1600多名貨車司機黨員亮明身份上崗。2218名流動司機黨員主動在滿幫數字貨運平台黨建雲註冊認證，另有2.4萬名流動司機黨員到這一黨建雲平台報到。據統計，2023年以來，滿幫貨車司機流動黨支部共計1039人次參與到鄉村振興事業中，總運輸物資21010.5噸，總里程270661公里，為鄉村振興和交通強國做出了積極的貢獻。



一同參會的還有在滿幫平台註冊的貨車司機代表游德祥，他另一個身份是滿幫集團黨委貨車司機第十二流動黨支部書記。作為基層黨支部書記，游德祥不斷發動遇到的黨員貨車司機，在貴州、江蘇、河北、福建等地牽頭建立了19支貨車司機志願者服務隊，傾聽廣大貨車司機的心聲，從困難求助、政策咨詢，到收集問題建議，他將大家的訴求分門別類建立台賬，積極聯繫相關單位，凝聚各方力量，使一批貨車司機的急難愁盼問題得到解決。“我們始終發揮黨員的先鋒模範作用，為群眾司機做好榜樣，爭做排頭兵，踐行自己的初心使命，帶動廣大貨車司機在交通貨運行業中作出自己應有的貢獻。”游德祥參會後表示。



新興領域黨建工作座談會強調，要著重抓好黨的組織覆蓋和工作覆蓋，增強黨組織的政治功能和組織功能，建設過硬的黨組織書記和黨務工作者隊伍，鞏固網上陣地和網下陣地。要引導促進新興領域各類組織健康發展，引導促進新興領域各類群體堅定不移聽黨話跟黨走。