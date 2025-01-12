中評社北京1月12日電／據人民網報導，來自太湖水系的活水，經過淨化，以每小時8.1萬瓶的速度，從華潤怡寶飲料（宜興）有限公司的8條高速生產線下線，銷往全國。



從當年藍藻暴發、水環境污染，到如今知名水企落戶。一瓶水，折射太湖生態之變。



“太湖好一點了嗎？”“沒有藍藻了吧？”2023年全國兩會期間，習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調：“在生態上一定要把握住。”



太湖美，美就美在太湖水。深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，江蘇扛起上游擔當，交出太湖治理新答卷：2024年，太湖湖體總磷濃度降至0.05毫克／升。“這標誌著太湖本世紀以來首次實現全年Ⅲ類水質，重回‘良好’湖泊。”江蘇省生態環境廳廳長蔣巍說。



2023年2月，怡寶公司落戶宜興市周鐵鎮，2024年6月二期擴產，年產能達2億箱。企業吃下的定心丸，來自周鐵鎮“無化區”的承諾。



全域都在太湖一級保護區內的周鐵鎮，擁有25條入湖河道，先後關停並轉151家化工企業，陸續叫停高污染企業，曾經的“化工之鄉”變身“無化區”。



騰籠換鳥，培育新質生產力。周鐵鎮依托製造業傳統優勢和周邊配套產業鏈，重新布局生命健康、高端裝備、新能源汽車配件、環保等四大接續產業，引進“大拈花灣”等文旅項目。2024年，周鐵鎮工業及文旅等產業總產值超250億元。



周鐵鎮是江蘇治理太湖高質量發展與高水平保護協同的縮影。太湖是一個大型淺水湖泊，太湖流域人口密集、城鎮密集、產業密集，江蘇太湖區域占全省國土面積的20%，承載了30%以上的人口和40%以上的經濟總量。近年來，蘇州、無錫、常州3市推進戰略性新興產業和高新技術產業發展，166家國家級綠色工廠、498家省級綠色工廠、16個綠色工業園區在太湖沿岸連點成片。